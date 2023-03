Bandiere pace, l’ok del Comune

Bandiera della pace per le feste civili, ok del comune. Oggi alle 12,45 sulla terrazza pensile del Comune, il sindaco Sandro Fallani e il Presidente della sezione di Scandicci dell’Anpi Renato Romei, issano la bandiera arcobaleno della Pace. L’Anpi aveva richiesto all’amministrazione di issare la bandiera arcobaleno come segno e simbolo anche per il conflitto in Ucraina.

"Condividiamo l’invito di Anpi per un fermo appello contro la guerra – ha detto Sandro Fallani – lo facciamo prima dell’inizio di aprile e del periodo dell’anno denso di date fortemente significative, che richiamano i momenti fondanti del nostro stare insieme. Mettiamo la bandiera arcobaleno accanto al grande tricolore che apporremo poi sull’Auditorium in piazza Resistenza, in un connubio rappresentativo dei valori di Pace che ha in sé la nostra bandiera nazionale, a partire dall’articolo 11 della Costituzione.

Bandiera italiana e bandiera della Pace staranno accanto il 25 aprile, Festa della Liberazione che unisce gli italiani attraverso i valori dell’Antifascismo, il 1 maggio in cui si celebra il Lavoro come affermazione della dignità e dell’emancipazione delle persone, aliene ad ogni forma di sopraffazione, ed infine il 2 giugno, Festa della Repubblica e quindi delle regole di convivenza civile e democratica tra persone".