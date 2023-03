I Bandierai degli Uffizi all’Olimpico per il Sei Nazioni di rugby

Firenze, 13 marzo 2023 – Grande successo per i Bandierai degli Uffizi sabato scorso allo stadio olimpico di Roma, in occasione dell’incontro valido per il Sei Nazioni di Rugby tra Italia e Galles.

Davanti a oltre 60mila spettatori gli sbandieratori del comune di Firenze si sono prima esibiti e poi sono entrati in campo insieme alle squadre per gli inni nazionali.

I Bandierai degli Uffizi all'Olimpico

La Federazione Italiana Rugby ha inoltre omaggiato prima della partita i Bandierai per i 50 anni di storia del gruppo , consegnando loro in campo , subito prima della partita , una targa ricordo e un pallone autografato da tutta la squadra. È una collaborazione, quella tra la federazione rugby e i Bandierai degli Uffizi, che va avanti da oltre venti anni. La prima esibizione degli Sbandieratori fiorentini per la nazionale fu infatti nel 2001 in Scozia, a Edimburgo, sempre per il Sei Nazioni