Bandabardò, ultima festa del tour con Cisco. Nel segno di Erriquez

Si chiude a Firenze il tour della Bandabardò, che insieme a Cisco ha portato in tutta Italia l’ultimo disco "Non fa paura". L’ultima tappa sarà, infatti, mercoledì al Tuscany Hall, nella città che alla Banda ha dato la luce l’ha vista crescere in tanti anni di carriera. Il pensiero naturalmente è sempre rivolto a Erriquez, storico frontman della banda, scomparso nel febbraio del 2021. Sul palco ci sarà Cisco, voce dei Modena City Ramblers. Il live sarà l’evoluzione naturale dell’omonimo disco, dieci tracce tra brani inediti, cover e rivisitazioni di brani storici della produzione musicale sia di Bandabardò che di Cisco.

Il progetto, che celebra la musica come frutto di incontri e partecipazione, è nato da una naturale e lontana esigenza ed è stato l’approdo naturale per una collaborazione che si fonda su anni di amicizia e condivisione. Esperienza che si conclude con un tour nei club che ha già fatto registrare tantissimi sold out e che saluta il pubblico di Firenze per un’ultima, grande festa. Bandabardò può dirsi a buon diritto una delle live band più vitali in Italia. I suoi concerti sono feste straripanti d’affetto: il pubblico vi partecipa numerosissimo, cantando infaticabile ogni canzone, duettando continuamente con gli artisti sul palco, senza perdersi un solo verso, in uno scambio d’intesa che non smette mai di sorprendere.

Iacopo Nathan