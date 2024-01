Banda larga, maxi opera per estensione della fibra

Banda larga per oltre 700 famiglie del territorio calenzanese. Sono infatti in corso i lavori per l’estensione della fibra nell’ambito del "Piano Italia a 1 Giga", il progetto di digitalizzazione coordinato dal Dipartimento per la trasformazione digitale e gestito da Infratel Italia, finanziato con i fondi del Pnrr. L’intervento a Calenzano prevede il cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, la fibra ottica fino a casa) di 488 civici distribuiti sul territorio, anche nelle frazioni e nelle cosiddette "zone grigie" finora non coperte dalla connessione ultraveloce. A realizzare la connettività in fibra ottica, che potrà raggiungere la velocità di 10 Gigabit al secondo, sarà Open Fiber. Fra l’altro, in chiave di ecosostenibilità, i cavi in fibra ottica consumano meno energia riducendo l’emissione di anidride carbonica e calore in atmosfera. "Un progetto – spiega il sindaco Riccardo Prestini – che ha visto la nostra amministrazione impegnata per portare a Calenzano un servizio fondamentale per la vita delle persone, il lavoro dei professionisti e il business delle imprese perché consente di mettere tutti nelle condizioni di poter sfruttare i servizi digitali di ultima generazione. Ci scusiamo per eventuali disagi dei cantieri, ma questi lavori sono necessari per rendere Calenzano interamente coperta dalla fibra ultraveloce".

S.N.