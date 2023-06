Banchi, animazione e mostre: a Castello rivive la Festa medievale

La festa medioevale tornerà ad animare il Castello di Signa. Dopo un lungo stop causato dalla pandemia e dalle successive difficoltà logistiche e organizzative, come da tradizione, l’8 e il 9 settembre, Castello tornerà a popolarsi di banchi, momenti di animazione e mostre.

"Siamo a lavoro da diversi mesi – ha detto Matteo Mannelli, consigliere comunale e presidente del Comitato Signa Temporis, presentando ieri la novità –. In questo momento storico, fatto di digitalizzazione e tendenza all’isolamento, c’è quanto mai bisogno di creare momenti di aggregazione. Serve tornare a essere comunità e riprendere i rapporti umani. Quest’anno, collaboreranno non soltanto le associazioni di Castello, ma anche la Pro Loco e il Corteo Storico, in modo da creare una rete più ampia possibile".

Molte le novità, come la navetta che porterà dal centro di Signa in Castello, in modo da evitare il traffico veicolare e da permettere ai visitatori di lasciare l’auto a distanza. "Sono nato e cresciuto a Signa, paese che amo – ha dichiarato il presidente dell’associazione Pollicino Onlus, Beppe Bonardi –. La notizia del ritorno della festa medievale mi riempie di soddisfazione, perché fa parte delle nostre tradizioni. Mi auguro che a breve possa riprendere anche il Premio Sorelle Gramatica".

"Da parte dell’amministrazione – ha proseguito il sindaco Giampiero Fossi – c’è prima di tutto un forte ringraziamento nei confronti di tutte le associazioni che si stanno spendendo per questa iniziativa. Vedremo tornare a vivere tutte le strade della zona di Castello che saranno animate da due giorni di grande festa". Proseguiranno anche gli eventi che erano già stati ripristinati dopo il Covid: il Palio degli arcieri, il banchetto medievale e l’incendio della Torre di Settentrione, ma inseriti in una cornice più ampia.

Lisa Ciardi