Bancarotta Geslog. Arrivano le condanne per evasione fiscale

Condanne dai sette ai due anni di reclusione per gli otto imputati per bancarotta nel caso Geslog. L’inchiesta condotta dalla guardia di finanza, che nel 2019 portò all’emissione di misure cautelari e al sequestro di due milioni di beni, nasce da una serie di verifiche fiscali condotte dai militari nei confronti di una società consortile a responsabilità limitata costituita nel 2007, la Geslog, operante nel settore dei trasporti, facchinaggio e pulizie, dichiarata fallita nel gennaio 2016. Il sistema fraudolento, secondo le indagini della pm Christine Von Borries, si concretizzava nel subappaltare le commesse ricevute a una serie di società cooperative consorziate, comunque riconducibili alla stessa società consortile, le quali - oltre a non presentare neanche i bilanci - avrebbero omesso il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali.

Le preordinazione dell’evasione fiscale e contributiva da parte delle consorziate - che avevano tutte la stessa sede legale, avevano una vita breve e venivano nel tempo sostituite da nuove consorziate - avrebbero consentito alla s.r.l. consortile “madre” di accaparrarsi gli appalti esistenti nel mercato a prezzi insostenibili da parte degli operatori onesti, determinando una fortissima distorsione della concorrenza nel settore. Le distrazioni complessive per le varie bancarotte riguardanti la società consortile e le affiliate ammonterebbero a circa 6 milioni di euro. I giudici Lisa Gatto, Franco Attinà e Paolo De Meo, riuniti in composizione collegiale, hanno condannato – con provvisionali che raggiungono anche i 730mila euro e l’interdizione dai pubblici uffici e dall’esercizio d’impresa – a sette anni Tommaso Rolfo, a cinque anni e sei mesi Ciro Moxedano, a quattro anni e sei mesi Massimo Manetti, Stefano Torazzini e Salvatore Minacori, a tre anni e dieci mesi Rossano Rossi, a tre anni Antonio Catanese e Roncalli Fabrizio e a due anni Stefano Poli (con concessione della sospensione condizionale della pena e la non menzione).

P.M.