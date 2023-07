Bancarotta fraudolenta: imprenditore arrestato. Sequestri per oltre 900mila euro

Firenze, 20 luglio 2023 – Bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: con queste accuse la Guardia di Finanza di Firenze ha eseguito un' ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, 6 misure interdittive e sequestri per oltre 900.000 euro. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze su richiesta della locale Procura della Repubblica, per plurime ipotesi di bancarotta fraudolenta ai danni di una società fallita operante a Firenze nel settore della compravendita e ristrutturazione di beni immobili, nonché di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

In particolare, il provvedimento ha messo agli arresti domiciliari un amministratore di fatto della società fallita, mentre 6 sono le misure interdittive del divieto di esercitare, per la durata di 1 anno, attività professionali o imprenditoriali per altrettanti indagati tra soci, amministratori e liquidatori. L’impresa edile fiorentina è la Santa Felicita che acquista ristruttura e vende immobili fino a portarla al crac. Ai domiciliari con l'accusa di bancarotta fraudolenta e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è finito Michele Giambra, 74 anni, imprenditore di origine siciliane da decenni in Toscana. Per lui è scattata anche la misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali per la durata di un anno. Indagata anche la famiglia dell'imprenditore.

Nel dettaglio, gli indagati avrebbero sottratto circa 900.000 euro effettuando bonifici e/o prelievi dai conti correnti della ditta già dichiarata fallita a loro beneficio ovvero di persone fisiche o giuridiche a loro legate. Inoltre, stipulando un contratto di vendita simulato, gli indagati avrebbero ceduto due unità immobiliari e appezzamenti di terreno della fallita a favore di una società a loro riconducibile, senza mai versare il prezzo pattuito, rendendo così inefficace la procedura di riscossione da parte dell'Erario dei debiti accumulati, pari a circa 700.000 euro, pari al 90% del passivo fallimentare. Infine, per ostacolare la ricostruzione delle condotte fraudolente e recare, così, ulteriore danno ai creditori, sarebbero state sottratte o distrutte tutte le scritture contabili obbligatorie.