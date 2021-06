Firenze, 24 giugno 2021 – Dopo il buio e il freddo del bosco, nelle 33 ore di terrore di Nicola, ci ha pensato l’ospedale pediatrico Meyer a prendersi cura del bimbo di Palazzuolo sul Senio. Dopo il ritrovamento, avvenuto nella mattinata di ieri, infatti, il piccolo insieme alla madre è stato trasportato in elicottero alla struttura fiorentina per accertamenti.

Dopo gli esami svolti ieri, il piccolo Nicola Tanturli ha passato una notte tranquilla e serena, coccolato dal Meyer, in uno dei letti dedicati all’osservazione breve all’interno del pronto soccorso dell’ospedale. Una nottata di riposo, finalmente, anche per la mamma, che non ha mai abbandonato il suo bambino.

Dopo le 24 ore necessarie per l’osservazione, le condizioni di Nicola sono apparse buone, non facendo riscontrare nessuna problematica. In mattinata, all’incirca verso le 10, il bimbo e la mamma sono stati dimessi dal Meyer, pronti a tornare finalmente a casa.