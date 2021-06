Firenze, 24 giugno 2021 - Nonostante due notti all'addiaccio, nonostante abbia percorso (ci sarà da accertare come) almeno tre chilometri. Nonostante non facesse un vero pasto da 36 ore, il piccolo scomparso e poi ritrovato in Mugello era in buone condizioni quando è stato ritrovato nella scarpata non lontano dalla località in cui abita, Campanara, nel comune di Palazzuolo sul Senio.

"Mamma... gnam gnam": il piccolo aveva bisogno di due cose. Della mamma, come ogni bambino del mondo. E di mangiare. E infatti durante il ricovero precauzionale al Meyer ha mangiato con grande appetito. Dal ritrovamento al trasporto in elicottero prima a Borgo San Lorenzo e poi al Meyer: non sono state ore facili per lui ma le ha vissute tranquillamente.

"Appena l'ho visto ho esaminato il corpicino, aveva solo ferite superficiali, le sue condizioni erano buone - dice il luogotenente dei carabinieri Danilo Ciccarelli che lo ha ritrovato insieme al giornalista Rai Giuseppe Di Tommaso - Le sue condizioni erano buone, non ho voluto che fosse adagiato sulla barella per far sì che abbracciasse subito la madre".

Il pediatra: "Così si è salvato"

Due notti al freddo, poi il lieto fine