Bambino di 10 anni investito da un tir, il conducente non si ferma: denunciato

Carabinieri (foto Germogli)

San Godenzo (Firenze), 7 febbraio 2023 - Ha investito un bambino di 10 anni con l'autoarticolato che stava guidando e non si è fermato a prestare soccorso: l'uomo, un 60enne rumeno, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di San Godenzo.

Il fatto risale allo scorso 8 ottobre, ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi.

Il 60enne era alla guida del mezzo pesante, di proprietà di una ditta di trasporti lucana, e stava attraversando il centro abitato di San Godenzo quando investì il bambino (che stava camminando lungo il margine destro della carreggiata) con la parte posteriore del rimorchio, senza fermarsi. Per fortuna alcuni passanti intervennero subito così il piccolo fu portato al Meyer di Firenze dove gli furono riscontrate fratture al bacino e agli arti inferiori. Oggi, a cinque mesi di distanza, il bambino è in fase di recupero, ma sono stati mesi davvero difficili per lui con una lunga degenza.

I carabinieri hanno ricostruito l'accaduto visionando le telecamere e sono così riusciti a individuare la targa e rintracciare il conducente. C'è voluto un po' di tempo per rintracciarlo perché di recente è stato all'estero per lavoro, ma quando è stato individuato in Italia è scattata la denuncia.