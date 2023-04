Bambini spazzini all’ex Petit Bois

Da Firenze a Fiesole per pulire il boschetto all’ex Petit Bois. E’ l’iniziativa organizzata dal "Mondo di Lulù" di Giulia della Valle e Corinna Soldani per la Giornata della terra, con lo scopo di sensibilizzare i più piccoli a rispettare l’ambiente. Protagonisti circa quaranta bambini delle elementari che, insieme a insegnati, familiari e amici, si sono rimboccati le maniche, raccogliendo rifiuti di ogni genere: carta, bottiglie di plastica e vetro, ma sono state trovati e rimossi anche materiali edili, fra cui una formata da parti di pavimento sintetico di un campo da tennis, che a quanto pare qualcuno ha pensato bene di abbondare nel bosco, dopo averlo smantellato. "Ringrazio i partecipanti all’iniziativa alla quale ho aderito con piacere, insieme alla lista "Cittadini per Fiesole" – ha detto il sindaco Anna Ravoni–. Ne organizzeremo di nuove, così da coinvolgere anche i ragazzi di Fiesole".

D.G.