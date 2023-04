Bambini scappati, la rabbia non si placa Le famiglie in coro: "Vogliamo chiarezza"

Sulle strade reali e virtuali di Bagno a Ripoli si continua a parlare della "fuga" dalla scuola Marconi dei due bambini di 7 anni, arrivati in bus fino al cuore di Firenze. La preside Rainaldi ha ri-sollevato il problema della carenza di custodi cronica denunciata da anni e, promettendo di andare in fondo per accertare eventuali mancanze, ha difeso l’istituzione che dirige.

Ma un gruppo di genitori ripolesi non si accontenta delle spiegazioni arrivate finora. "Lo choc della comunità è stato immediato: è necessario riunirci per parlare anche della reazione da parte della dirigenza scolastica" scrivono invitando altre famiglie e cittadini a riunirsi martedì alle 18 ai giardini di via Liliano e Meoli, accanto al parcheggio della stessa scuola. "Vogliamo discutere delle richieste da presentare alla dirigenza e all’amministrazione comunale". Perché, ricordano, il fatto che "due bambini di prima elementare, dopo essere stati lasciati dallo scuolabus e consegnati nelle mani del personale scolastico, siano riusciti a lasciare la scuola è un fatto di una gravità assoluta".

"La preside parla di "nessuna negligenza", " fuga premeditata" e della Marconi come un labirinto. Insomma tutto si sente fuorché ciò che sarebbe giusto sentire, ovvero delle scuse" commenta Laura. Ma c’è chi difende le istituzioni. "In questi anni – chiede Annalisa -quanti si sono ribellati ai tagli all’educazione? È anche colpa della nostra indifferenza non aver notato i due per strade di paese piene di gente".

Manuela Plastina