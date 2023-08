Bambini Saharawi ospiti fino a domani

Pontassieve ha accolto il gruppo di ’Piccoli ambasciatori di pace Saharawi’, che si fermeranno fino a domani, 20 agosto. Alla cerimonia era presente Abdellahi Bucheiba, rappresentante in Toscana del Fronte Polisario. Come ormai da oltre trent’anni, salvo una pausa forzata in pandemia durante la quale il Comune supportò azioni di "accoglienza alternativa" nei campi profughi, un gruppo di bambine e bambini Saharawi viene in Valdisieve per un periodo di tranquillità, svago ma anche di visite mediche e per farsi portatori della causa del loro popolo, costretto dal 1975 all’esilio nel deserto roccioso dell’ovest dell’Algeria.