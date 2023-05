Bimbi fuggirono da scuola, l’istituto fa sciopero: “Vogliamo più sicurezza”

Bagno a Ripoli (Firenze), 09 maggio 2023 - Nella mattina di mercoledì 10 maggio tutte le scuole dell'istituto Caponnetto di Bagno a Ripoli (Fi) resteranno chiuse: confermato infatti lo sciopero annunciato dalle sigle sindacali e dalla Rsu per protestare contro la carenza cronica di custodi nelle scuole del territorio, già denunciata negli anni anche dalla dirigente scolastica, ma emersa in maniera lampante dopo la ‘fuga’ di due bambini di 7 anni dalla scuola elementare Marconi di Grassina il 3 aprile: con un bus di linea riuscirono ad arrivare in centro a Firenze. Dopo una partecipata assemblea del personale, Rsu e sindacati avevano già proclamato lo stato di agitazione, rivolgendosi all’ufficio scolastico regionale, che ha la competenza sull’attribuzione dei custodi a ogni istituto comprensivo.

Venti bidelli per 7 plessi, di cui solo 5 (due al mattino, 3 al pomeriggio) nella vasta Marconi che ha 250 alunni, sono troppo pochi per garantire servizi e sorveglianza adeguati. Ma la risposta negativa dell’Usr ha fatto scattare lo sciopero: oggi alle 11 rappresentanti sindacali, lavoratori e anche famiglie saranno davanti alla sede dell’ufficio scolastico a Firenze in via Mannelli 113.

Nei giorni scorsi, i dipendenti dell’istituto comprensivo avevano mandato una lettera alle famiglie scusandosi del disagio creato

“Le organizzazioni sindacali avevano avanzato all’Usr la richiesta di autorizzare in deroga il personale Ata sollecitato dalla scuola per il secondo anno consecutivo e di rispondere positivamente alle esigenze degli istituti, garantendo il personale sulla base delle reali necessità – ricordano -. La risposta dell’Ufficio Scolastico Regionale è stata negativa su tutta la linea e non c’è stata alcuna apertura nel merito delle richieste avanzate, nonostante le richieste del sindacato sulla base di quanto richiesto dalla stessa dirigente scolastica”. Il presidio ha come slogan “Più personale per la sicurezza della scuola” e nell’occasione, oltre alla vertenza Caponnetto, il sindacato illustrerà i numeri complessivi sulle carenze di Ata nelle scuole fiorentine.

Intanto il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha scritto una lettera all’ufficio scolastico regionale.