Bambini e vip I ritratti di Tirinnanzi

Opere e ritratti inediti che indagano l’animo umano in 60 anni di vita artistica. L’esposizione "Nino Tirinnanzi alla ricerca dell’uomo perduto" si è aperta al museo San Francesco di Greve in Chianti. Curata da Giovanni Faccenda, è promossa e organizzata dal Comune in occasione del centenario della nascita dell’artista grevigiano, allievo di Ottone Rosai. Spiccano ritratti di bambini, tra cui la nipote Maria Chiara, e adulti, fra cui Montale, Elsa Morante, Carla Fracci ma anche persone comuni, dipinti e disegni realizzati a matita, carboncino e tecnica mista. Complessivamente sono una ventina le opere esposte realizzate dagli anni ‘40 al 2001.