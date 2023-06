Bambina scomparsa a Firenze, oggi nell’ex hotel i Gis con le telecamere termiche: al vaglio le vie di fuga

Firenze, 18 giugno 2023 – Agenti in borghese che ricostruiscono il possibile percorso dei rapitori a cavallo tra il cortile dal quale è sparita Kata e il dedalo di muretti e garage che costeggiano l’ex hotel Astor. Ma anche demolizioni delle pareti dell’ex albergo, controlli approfonditi di pertugi e spazi nascosti, e ispezioni capillari di tutti i condotti di aerazione della struttura. Le indagini della procura di Firenze entrano nel vivo.

Dov’è finita la piccola Kata? Come ha fatto a sparire nel nulla? Tra le opzioni al vaglio compare anche quella dell’incidente, anche se i movimenti di ieri hanno confermato che nel mirino degli inquirenti, con maggior intensità dopo lo sgombero degli occupanti, rimangono le piste del rapimento a scopo di estorsione e quella secondo cui la bambina sarebbe stata nascosta all’interno dell’edificio. È previsto per oggi un sopralluogo approfondito dei carabinieri, al quale parteciperanno pure due tecnici inviati dal Gis (Gruppo intervento speciale), le teste di cuoio dell’Arma con reparti ad alta tecnologia per passare ai raggi x la struttura e verificare intercapedini e vuoti dove potrebbe essere stata nascosta la bambina.

Kata potrebbe essere una pedina di una vendetta. La procura di Firenze ha confermato la presenza di un racket degli affitti della struttura che vedrebbe coinvolti tre distinti gruppi, due composti da cittadini di origine peruviana, uno dei quali vicino alla famiglia di Kata, e un terzo di romeni (per un totale di circa sessanta famiglie). Il sequestro di persona, secondo i pm, sarebbe quindi a scopo minatorio o ritorsivo, in quanto la bambina ricade in una delle fazioni contrapposte. Benzina sul fuoco è anche l’episodio del 28 maggio, quando un uomo sarebbe stato scaraventato dal secondo piano dello stabile dopo una discussione tra componenti delle fronde rivali. I pm, su questi fatti, indagano per tentato omicidio.

Non viene però scartato il possibile rapimento con fuga dei rapitori attraverso il garage sul retro del cortile dell’Astor. Ieri la Nazione ha potuto assistere ai controlli incrociati dei carabinieri e dei vigili del fuoco sia nel patio e negli scantinati dell’ex albergo, sia su quel percorso che i rapitori avrebbero scelto per allontanarsi dalla struttura con la piccola Kata.

Pie.Me.