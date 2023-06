Bambina scomparsa, i dissidi tra le comunità di peruviani e rumeni al centro delle indagini

Firenze, 14 giugno 2023 – Rapporti alle strette fra gli occupanti peruviani dell'ex Astor e i cittadini di origine rumena. Almeno una cinquantina i primi, bimbi inclusi.

Una decina i secondi. Rapporti fatti di sguardi di brace e malcelata indifferenza quando va bene. Quando va male, botte da orbi.

Come quelle che quattro mesi fa, a febbraio sono volate fra Miguel Angel Romero Chiccllo il padre di Kata, prima che venisse detenuto nel carcere di Sollicciano per piccoli reati contro il patrimonio e un occupante di origine rumene.

Quest'ultimo era stato accusato da Miguel di fare troppo rumore. Parole a cui l'uomo, secondo gli occupanti peruviani, ha risposto sfoderando una lama: "Ti ammazzo".

Poi il pestaggio da cui il peruviano era uscito malconcio. Il rumeno dopo l'episodio non si trova più all'ex Astor. Altri suoi concittadini sì. E' proprio fra peruviani e rumeni che due giorni fa, prima della seconda veglia con le fiaccole per chiedere la libertà di Kata, è scoppiato un parapiglia.

L'accusa per uno degli occupanti sudamericani: "Appena Kata è scomparsa - dice - siamo corsi al tabaccaio a fare le fotocopie della sua foto per appendere i volantini con la foto della bambina. Abbiamo iniziato proprio dal cancello dell'hotel".

Qui è scattato il gesto che ha fatto infuriare la comunità. "Qualcuno di loro ha iniziato a staccare i volAntini e buttarli via".

I rapporti fra le due comunità sono al centro delle indagini degli inquirenti che, nelle ultime ore, hanno provato a riavvolgere anche le fila del racket che allaccia entrambe. Quale comunità 'nasconde' il cassiere? Quale è in debito verso l'altra per i soldi da versare in cambio di un posto letto? Ma soprattutto, chi è che fa rispettare la legge non scritta del pizzo e in quale modo? Le accuse fra le due comunità sono reciproche e le scintille, in queste ore, non mancano.