Bambina scomparsa: l’ultima immagine delle telecamere

Firenze, 14 giugno2023 – Ecco l’ultima immagine di Kata, cinque anni, prima della scomparsa. Nel fermo immagine, estrapolato dal video delle telecamere, si vede la bambina alle ore 15.01 di sabato mentre si separa dal fratellino di 7 anni.

E’ questo il documento su cui è al lavoro la Direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica di Firenze che sta conducendo le indagini per sequestro di persona a scopo di estorsione.

L’ipotesi è che un gruppo ‘rivale’ possa aver preso la piccola per ritorsione nell’ambito di faide interne all’Astor occupato, averla poi trascinata in un locale di via Boccherini dove ieri i carabinieri hanno battuto gli immobili palmo a palmo e lì tenuta per qualche ora prima di farla uscire da un ingresso non controllato o comunque evitando di essere ripresi dalle telecamere che affacciano sulla strada.

Gli inquirenti, con i carabinieri del comando provinciale di Firenze che svolgono gli accertamenti, stanno cercando riscontro anche a due testimonianze secondo cui la bambina è stata trascinata via contro la sua volontà.

A questo si aggiunge la dichiarazione del fratellino che, sentito martedì in procura, con l’assistenza di uno psicologo, ha riferito di un uomo con i palloncini bianchi aggirarsi in zona in un orario compatibile con il rapimento.

Il piccolo lo avrebbe riferito rispondendo alle domande su chi potrebbe aver portato via la sorellina. “Kata poteva essere dietro i palloncini” è più o meno il ricordo del bimbo il cui verbale è comunque coperto dal segreto istruttorio, come quello dello zio Abel al quale Kata era stata affidata.