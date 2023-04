Bambagioni pagò per il suo coraggio

Azienda agricola cooperativa negli ultimi decenni era diventata un fiore all’occhiello dell’agricoltura toscana. Sostenuta da tutti i sindaci dei Comuni del Mugello, sorgeva nelle campagne di Vicchio. I sindaci erano tutti comunisti, o di origine comunista. Il Forteto godeva inoltre della stima e dell’appoggio di due presidenti del Tribunale dei minorenni, Gianpaolo Meucci e Piero Tony. Le cooperative rosse distribuivano i prodotti dell’azienda mugellana in molti supermercati, facendola diventare un gigante economico.

Poi ad un tratto Paolo Bambagioni, eletto consigliere regionale nel 2010 (era stato sindaco di Signa dal 1995 al 2004 e poi presidente della Centrale del latte) fu contattato da un gruppo di ribelli della cooperativa Il Forteto: denunciarono il guru dell’associazione, Rodolfo Fiesoli, come un violentatore sessuale seriale, mai scoperto per le protezioni di cui godeva in alto loco. Bambagioni, già democristiano, faceva parte, dei consiglieri regionali del Pd: propose l’istituzione di una commissione regionale d’indagine, presieduta dal consigliere, poi deputato di Forza Italia, Stefano Mugnai. La commissione constatò che tutte le denunce sulle violenze avvenute fra le mura della cascina-azienda, erano vere.

Nel 2015 una seconda commissione regionale d’indagine, fu creata per individuare le responsabilità personali di questa squallida e drammatica vicenda; questa volta presidente fu nominato lo stesso Bambagioni. E qui siamo al punto cruciale: furono svelati nomi e cognomi dei violentatori e dei loro protettori. La commissione ebbe il merito di anticipare di un passo l’inchiesta della magistratura penale. Un caso più unico che raro negli scandali politici dell’Italia del nostro tempo. Fiesoli fu condannato a 17 anni di carcere, e a pene minori alcuni suoi collaboratori. Il Forteto cambiò dirigenza, nonostante la resistenza di alcuni ambienti legati al vecchio Pci e alle cooperative rosse. Si può ben dire che l’iniziativa di Bambagioni, appoggiata nel Pd da Eugenio Giani e Leonardo Marras, gli è costata una montagna di nemici. Anche nel Pd. Questa è la ragione per cui, dal 2020, Bambagioni non ha avuto più nessun incarico.

Lui è felice così. Molto meno lo sono coloro che speravano che un uomo onesto come Bambagioni potesse ancora ottenere un incarico per il bene della Toscana.