Bally Studio presente ma non dà risposte

"Ci auguriamo che l’avvocato di Bally Studio riporti all’azienda le proposte avanzate per una soluzione alternativa alla chiusura dello stabilimento di Lastra a Signa". Queste le parole di Valerio Fabiani, consigliere per le crisi aziendali del governatore Giani, dopo il tavolo convocato ieri. All’incontro ha partecipato l’azienda, il sindaco di Lastra a Signa e dei sindacati. "Abbiamo avanzato proposte per soluzioni alternative che mirano alla continuità aziendale e occupazionale e continuiamo ad attendere una risposta dall’azienda – ha detto Fabiani - Bally potrebbe essere il primo brand che chiude e licenzia in Toscana, in contrasto con il lavoro che stiamo portando avanti sul comparto moda". Le prime voci sulla crisi del brand svizzero erano girate a novembre, facendo ipotizzare la chiusura e il licenziamento in tronco dei 50 dipendenti. Poi le trattative, l’attivazione del tavolo e l’intervento dei sindacati hanno permesso di guadagnare tempo. Ma il futuro resta incerto.

L.C.