Ballottaggio solo a Campi Bisenzio

I cittadini di Campi Bisenzio, Impruneta e Marradi sono chiamati al voto il 14 dalle 7 alle 23 e il 15 maggio dalle 7 alle 11. Poi si passerà allo spoglio dei voti.

Dei tre Comuni nella provincia di Firenze, solo Campi Bisenzio conta più di 15mila cittadini: gli elettori chiamati a scegliere colui che diventerà primo cittadino dopo Emiliano Fossi e dopo il commissariamento, voteranno con una X sul candidato sindaco o sulla lista elettorale. Possibile il voto disgiunto: una X sul candidato sindaco e sul nome di una lista concorrente. Si possono indicare fino a due candidati consigliere comunale nella stessa lista: in tal caso, uno sarà di una donna, l’altro di un uomo. Se nessuno dei candidati sindaco raggiunge il 50% + 1 dei voti, parte la sfida tra i due candidati più votati: il ballottaggio si terrà eventualmente il 28 e 29 maggio.

Entrambe le possibilità, ossia voto disgiunto e ballottaggio, non valgono per gli altri due Comuni coinvolti dalle amministrative della prossima settimana: sia a Impruneta, per scegliere il sindaco che andrà a prendere il posto di Alessio Calamandrei, che a Marradi, dove c’è da cambiare l’amministrazione finora guidata da Tommaso Triberti, si vota con una X sul nome del candidato scelto o su quello della sua lista elettorale. Si può scrivere sulla scheda un solo nome per scegliere il candidato consigliere comunale.