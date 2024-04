Ballo e performance a Palazzo Borghese: è l’iniziativa per Ant

Sullo sfondo del Moulin Rouge, Firenze per una notte si immerge nella magica atmosfera parigina. Con l’organizzazione di Cristina Casamassimi, responsabile Grandi Eventi Ant, sabato prossimo alle 19,30 Palazzo Borghese (via Ghibellina 110) ospiterà una serata benefica intitolata proprio allo storico locale di Pigalle. Il programma della serata spazia dalla musica al ballo e divertirà il pubblico con le performance del folto numero di artisti che parteciperanno. Si parte alle 19,30 con il welcome drink nel Salone degli Specchi e l’animazione musicale della famosa Lucille Dj per proseguire alle 21 con il dinner show nel Salone delle Feste con le canzoni interpretate da Barbara Vignali, sia come solista, sia in coppia con Kris Sorrentino nel duo KrisBA. Durante la serata si esibiranno altri grandi artisti come Ania J, vocalist di fama internazionale e il cantante Yaser, leader dei Killer Queen, prima cover band dei Queen in Europa. Lo show sarà completato con la grande danza delle ballerine dell’Accademia del Teatro Manzoni, delle esotiche Danzatrici di Iside e della coppia di tangueri della Scuola Arthur Murray di Firenze. Infine, per concludere degnamente la serata, tutti in pista nel Salone degli Specchi con il Dj set after dinner curato da Madame Betty con i suoi vinili che riporteranno nel tempo.

Per informazioni sugli eventi è possibile contattare il numero 055 5000210 oppure consultare il sito www.ant.it/toscana nella sezione iniziative in corso. Tutti i fondi raccolti andranno a sostegno delle attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione Ant. Sono complessivamente 24 i professionisti che lavorano per Ant in Toscana (9 medici, 10 infermieri, 4 psicologi, 1 nutrizionista) cui si affiancano circa 200 volontari attivi nella raccolta fondi. "Senza il sostegno dei nostri sostenitori e di tutti i volontari tutto quello che facciamo non sarebbe possibile. Grazie" le parole del delegato Ant Toscana Simone Martini. Rossella Conte