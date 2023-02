Ballerini torna su due ruote

di Daniela Giovannetti

Il monumento di Franco Ballerini è nuovamente integro. Ieri pomeriggio sulla scultura dedicata al grande ciclista e ideata dal cugino Alberto Ballerini, è stata riposizionata una nuova ruota. Va al posto di quella che era stata rubata nel giugno 2021, quando per una bravata rimasta senza responsabili, la ruota anteriore venne staccata e asportata dalla parte scolpita nella pietra. L’atto vandalico colpì profondamente la collettività. Il monumento era stato inaugurato in occasione dei Campionati del Mondo 2013 che attraversavano la Toscana e posizionato in via Mantellini, la strada principale di ingresso a Fiesole, che in questi anni è diventata tracciato privilegiato di varie competizioni ciclistiche. A volerlo e donarlo alla città erano stati i familiari di Franco Ballerini per ricordare il grande campione italiano di ciclismo e ct della nazionale azzurra prematuramente scomparso nel 2011. E sempre i familiari, insieme agli amici del cucino artista che l’aveva progettata e realizzata e che è scomparso nel 2015, hanno commissionato alla ditta Aries di Calenzano la nuova scultura, che è stata fatta all’artigiano Domenico Lamazza.

La scultura è un’esatta riproduzione dell’originale ed è stata realizzata sui bozzetti che sono stati recuperati dai parenti dello sculture, Aldo e Elena Ballerini e che ieri erano presenti alla cerimonia. "Una risposta all’inciviltà di un gesto incomprensibile- ha commentanto il sindaco Anna Ravoni- Ringrazio la famiglia Ballerini e gli amici di Alberto che hanno ritrovato il progetto e che hanno permesso di ridare vita a questo monumento che è luogo di culto per i ciclisti che passano da Fiesole e Firenze, dove Franco è sempre molto amato". Fra gli altri presenti alla cerimonia, anche l’assessore al Territorio Iacopo Zetti.