Ballare sulla carrozzina Impresa da campione

di Lisa Ciardi

Ancora un importante traguardo per Marco Galli, 37 anni, di Signa, atleta e ballerino, campione di wheelchair dance, ovvero di danza in sedia a rotelle, da anni protagonista a importanti gare di ballo, trasmissioni televisive ed eventi. Domenica ha infatti vinto il campionato italiano assoluto wheelchair 2023 a Riccione. Inoltre, insieme alla sua nuova partner di ballo, Elisa Fabiani, 26 anni, di Piombino, ha ottenuto una seconda medaglia d’oro nella discipline Combi over 13 IWds Class 2.

Una grande soddisfazione per i due atleti, che si allenano con la scuola Ad Maiora Dancing Team e che hanno da poco dato il via alla loro avventura sportiva insieme. "È stata un’emozione straordinaria – racconta Marco Galli – anche perché con Elisa abbiamo iniziato gli allenamenti solo da un mese e mezzo e questa era la nostra prima esibizione in pubblico. L’impegno è stato massimo per entrambi, ma non sapevamo bene quali risultati avremmo potuto effettivamente raggiungere. Invece siamo stati ripagati oltre ogni aspettativa. Un ringraziamento particolare va alla mia famiglia e al Cesvot, dove lavoro, che mi ha permesso di conciliare l’attività professionale con quella sportiva".

Adesso, per i due atleti toscani arriveranno altri importanti impegni, come la coppa del mondo in Olanda in programma a Pasqua e, più a breve termine, già nei prossimi giorni, la partecipazione a "Ballando con il cuore" nel corso della manifestazione "Danza in fiera" in arrivo a Firenze. Marco Galli, che lavora come impiegato e ha una grande passione sia per il canto (è autore di numerose canzoni) che per la danza, ha conquistato in questi anni molti altri titoli nella wheelchair dance. Gli ultimi sono stati il quinto posto nel Solo Conventional Maschile classe due al campionato europeo a Praga a fine ottobre e ancora la quarta posizione conquistata nel duo sempre agli europei di Praga. Ma dopo quest’ultima vittoria, le sfide in arrivo sono ancora sicuramente più emozionanti e impegnative.