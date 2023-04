Bagno di folla per onorare suor Diomira Allegri

"Tanta gente così a Firenzuola non l’avevo mai vista", dice don Aldo Menichetti, parroco firenzuolino che ieri era accanto al cardinale Betori, arcivescovo di Firenze, arrivato per una celebrazione in memoria di suor Margherita Diomira Allegri, la religiosa firenzuolina che ha fatto parte dell’Ordine fiorentino delle suore Stabilite nella Carità. Di recente Papa Francesco ha promulgato un decreto con il quale si riconoscono le virtù eroiche della religiosa nata il 26 aprile 1651 e morta giovanissima, all’età di 26 anni, a Firenze, in odor di santità. Per i firenzuolini, suor Diomira è la loro Santa, la "Santa dei terremoti": da bambina infatti fu protagonista di un episodio che la vide in salvo durante un terremoto che colpì l’Alto Mugello: la piccola profetizzò che "Firenzuola sarà scossa ma non percossa".

Da allora a Firenzuola ci si affida alla sua protezione in caso di terremoto, con una devozione fortissima. A dimostrarlo anche la grande partecipazione alla cerimonia di ieri, con la Messa celebrata dall’arcivescovo e la chiesa gremita, la processione alla quale ha partecipato, insieme a tantissima gente e al sindaco Giampaolo Buti, lo stesso cardinale Betori, che è giunta, con l’effige della Venerabile suora, fino alla Croce degli Allegri, e da dove è stata impartita la benedizione solenne a tutto il territorio.

Paolo Guidotti