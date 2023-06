Bagno a Ripoli, Celebrata la Festa dei Patroni con Teatro, Gara Podistica e Corteo Storico

Bagno a Ripoli si prepara a celebrare i suoi Patroni, i Santi Pietro e Paolo. Giovedì uffici e attività chiusi per la festa patronale che però il paese ha già cominciato a festeggiare da qualche giorno. Questa sera alle 21 davanti la Pieve la Compagnia teatrale amatoriale fiorentina "Provando e Riprovando" porterà in scena un suo spettacolo. Domani, stesso luogo stessa ora, la Contrada Alfiere sfilerà con i suoi figuranti in abiti storici. Giovedì i patroni saranno celebrati con la messa alle 18,30 e la cerimonia del Cero preceduta dal corteo storico della Giostra della Stella. Alle 19,30 partenza della gara podistica e camminata "Primo Trofeo al Tramonto" con la Fondazione "Il cuore si scioglie". La sera, cena aperta a tutti al giardino i Ponti: biglietti disponibili alla Cartoleria Colorando, all’Edicola Chiarusi, alla Gelateria Vitali. Ad allestire sarà Siaf.