BAGNO A RIPOLI

Lavori in ospedale

Parcheggi ridotti

Fino al 20 agosto utenti e dipendenti dell’ospedale di Ponte a Niccheri potrebbero trovare qualche difficoltà di parcheggioper due cantieri contemporanei che impediscono la sosta intorno alla palazzina ospedaliera. Dietro il plesso dureranno addirittura fino a ottobre. In questi giorni sono invece partiti quelli per l’installazione di pannelli solari. Fino al 20 potranno essere utilizzati come parcheggi solo quello sul lato del pronto soccorso e davanti all’ospedale, oltre alla strada comunale e all’area di sosta più lontana, davanti alla biblioteca in via Belmonte. Dal 21 agosto in poi, i lavori costringeranno a ridurre i posti auto, ma solo parzialmente e in fasi alterne.