Claudio Cecchi è un nuovo consigliere comunale a Bagno a Ripoli. Iscritto nel Pd, subentra come primo dei non eletti a Martina Masi: eletta nel 2019, si è dimessa a fine giugno per motivi personali. "Affronto questo nuovo impegno con entusiasmo per dare il mio contributo alla collettività di Bagno a Ripoli e al Pd" ha detto Cecchi al momento dell’insediamento nella sua prima seduta del consiglio comunale di lunedì sera. A dargli il benvenuto è stata la capogruppo Sandra Baragli: "Conosco Claudio da tempo: ha capacità e volontà per dare un contributo importante, nonostante non sia semplice inserirsi a fine consiliatura". Tra i compiti di Cecchi insieme ai suoi neo colleghi consiglieri c’è infatti quello di traghettare il Pd verso le amministrative 2024. Per il segretario comunale Edoardo Ciprianetti "sarà di grande contributo al lavoro della squadra, anche grazie alla sua esperienza nel partito in questi anni".