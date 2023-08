Baggiani passa a Italia Viva L’area riformista batte un colpo

La politica torna a muoversi. Tra pochi mesi anche in Mugello si tornerà alle urne per eleggere i nuovi sindaci. E a Borgo San Lorenzo, unico Comune sopra i 15mila abitanti, c’è una novità importante: Italia Viva entra a far parte della giunta, perché l’assessore ai lavori pubblici, Patrizio Baggiani, ieri ha sottoscritto la richiesta di adesione davanti al responsabile tesseramento Marco Ricci e al coordinatore provinciale di Italia Viva, Tommaso Triberti. "Baggiani è persona di grande esperienza – ha detto Triberti – ed è un onore che sia accanto a noi in Italia Viva". E l’assessore ai lavori pubblici borghigiano, in passato iscritto al Psi, facendo parte delle liste civiche di Borgo Migliore e poi di Civicamente, ha sottolineato il disegno di aggregazione di un’area riformista. Sono i primi movimenti in una situazione politica locale ancora fluida. Se nel centrodestra ancora non circolano nomi, nel centrosinistra molti danno per certa la candidatura della vicesindaca Cristina Becchi (Pd): dieci anni di esperienza come amministratore, assessorati di rilievo, dalla cultura alla scuola, fino alla gestione degli interventi da finanziare col Pnrr. Ma pare che una parte dell’ala sinistra del suo stesso partito vorrebbe farle lo sgambetto. Poi c’è da capire l’orientamento dell’opposizione di sinistra (Rifondazione e soci), che potrebbe trovare un accordo per provare a tornare, dopo lungo tempo, ad amministrare il capoluogo mugellano. Intanto anche Italia Viva a Borgo, che alle ultime elezioni ha ottenuto il 10% dei voti, entra in gioco.

E Triberti, accanto a Baggiani, chiarisce: "Non è più tempo di primarie, oggi questo strumento non è il percorso migliore per la scelta del candidato, porta con sé rancori e difficoltà. Le primarie sono diventate lo strumento, per chi non è di quel partito, per inquinarle. E’ la politica che deve assumersi la responsabilità della scelta dei candidati". Il coordinatore provinciale di Italia Viva lo ribadisce: "Noi intanto, anche con l’ingresso di Baggiani, avviamo un percorso aggregativo, e nei comuni del Mugello inizieremo a incontrare interlocutori politici e sociali per confrontarci su programmi e idee. Poi tireremo le somme".

Paolo Guidotti