Firenze, 8 maggio 2018 - Un post su Facebook ha suscitato una bagarre al Consiglio regionale della Toscana, dove sono stati sospesi i lavori dell'aula: al presidente della Regione Enrico Rossi non è andato giù un intervento su Facebook del capogruppo della Lega nord Elisa Montemagni e del consigliere del Carroccio, Jacopo Alberti, che hanno scattato una foto al governatore mentre entrava in aula, per poi postarla ironizzando con un commento. In particolare Alberti ha scritto: «Miracolo in Consiglio regionale: dopo mesi di assenze si è fatto vivo il presidente Enrico Rossi. Stavamo per chiedere l'intervento della trasmissione 'chi l'ha visto'! Nel 2020 vinciamo noi». Dello stesso tono anche il post di Montemagni. In aula Rossi ha parlato di «politica schifosa» e ha chiesto provvedimenti. Intanto la seduta è stata sospesa e convocata d'urgenza una riunione dei capigruppo.

Fuori dall'aula il governatore ha spiegato ai giornalisti di aver «salutato semplicemente la vicepresidente Barni sorridendole, dopo aver appena avuto un incontro con persone che si occupano di handicap». Nei post non si dice il vero, ha detto ancora Rossi, perché «la volta scorsa ero in aula dove ho fatto una relazione su tutte le vicende delle misure per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro». Per il governatore, «ci vuole una misura di rispetto dentro il Consiglio, non si può mancarci di rispetto, fare foto e usarle in maniera strumentale, commentandole offendendo le persone. Se viene meno quel briciolo di rispetto reciproco e si pensa di prendere voti indicando al linciaggio le persone vuol dire che il Consiglio smette di essere un luogo di discussione ma solo di aggressione, dove non si ragiona più». «Oltretutto questo è avvenuto dentro l'aula - ha sottolineato -, dove svolgiamo una funzione pubblica. Chiedo di essere rispettato come io rispetto gli altri. Questo modo di fare politica è un segno grave di degenerazione». Poco dopo i lavori del Consiglio sono ripresi.