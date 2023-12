Badia, una piazza in onore di Don Furno Cecchi

La piazza di Badia intitolata a Don Furno Checchi. Dopo la mozione bipartisan presentata dai Consiglieri Luigi Baldini della Lega ed Elda Brunetti e Giacomo Pacini del Pd approvata all’unanimità dal consiglio comunale, arriva l’ufficialità della decisione di dedicare l’attuale piazza Vittorio Veneto al sacerdote che fu parroco di Badia a Settimo per 46 anni (dal 1948 al 1994). Don Furno Checchi, è scritto nella mozione consiliare approvata all’unanimità, "oltre a lasciare un indelebile ricordo per la sua appassionata ed amorevole funzione pastorale, è stato anche una guida spirituale, civile e culturale, essendo un uomo di grande cultura umanistica. Sempre in tema di toponomastica, con la stessa delibera approvata ieri pomeriggio, la Giunta ha anche approvato l’intitolazione "via del Lavoro" per la strada perimetrale attorno alla struttura ellittica che ospita le aziende dell’insediamento produttivo Pa4 Padule, con accesso da via di Casellina. Entro la primavera del 2024, arriveranno anche nuovi nomi per aree verdi comunali: il giardino di via Caboto sarà intitolato a Gino e Teresa Strada, fondatori di Emergency, l’area verde a margine della nuova viabilità di collegamento tra la piazza e via della Nave, sarà intitolata all’architetto e ingegnere Bernardo Fallani vissuto tra il 1739 e il 1805.