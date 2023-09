Badia "Passerella sottoutilizzata"

di Fabrizio Morviducci

E se la passerella di Badia a Settimo diventasse accessibile ai motocicli? La proposta che farà sicuramente discutere, arriva da una mozione firmata dai consiglieri (di opposizione) Luigi Baldini, Alessandro Salvadori, Leonardo Batistini, Luca Carti, Enrico Meriggi Enrico, Bruno Tallarico, Valerio Bencini. Mentre la Città metropolitana rafforza il divieto di transito sulla passerella con un atto specifico che prevede sanzioni per i trasgressori, mentre infuriano le polemiche di chi chiede l’installazione di telecamere per sanzionare chi invece ogni giorno approfitta di questo ponte per passare da una sponda all’altra dell’Arno bypassando il traffico, in consiglio comunale approda una mozione che tiene conto anche di chi pensa che sarebbe opportuno regolarizzare una consuetudine piuttosto consolidata: con un ponte in piena regola lungo 180 metri con larghezze variabili che vanno da 4,60 a 5,90 metri, dicono, perché non far passare i motocicli? "La passerella tra Badia a Settimo e S.Donnino – scrivono i consiglieri – è in grado di sostenere il traffico di moto e motorini di coloro che lavorano eo risiedono da una parte e dall’altra: opportunità che è stata individuata e sfruttata da un sempre crescente numero di utenti. Del resto, un’opera che è costata oltre 4 milioni di euro, non dovrebbe servire esclusivamente per le biciclette, che si vedono solo nel fine settimana, e per i pedoni che non la usano praticamente mai, visto che per l’utilizzo della stazione di San Donnino occorrerebbe che i treni regionali si fermassero a una cadenza ben superiore all’attuale". I consiglieri chiedono quindi al sindaco di attivarsi con Metrocittà per permettere il passaggio dei motocicli, "quantomeno condotti a mano".

Tuttavia il caso appare piuttosto complicato visto che in teoria i veicoli a motore non potrebbero neppure arrivare alla passerella, visto che sul fronte San Donnino dovrebbero passare in zona di divieto tragliando la ciclabile per le Cascine, mentre su Badia l’accesso al manufatto è totalmente pedonale. Oltre il parere dei tecnici, che dovrebbero cambiare un bel po’ di cose nel caso di una decisione favorevole, la discussione intanto è tutta politica e avverrà nel prossimo consiglio comunale.