Badia, la piscina resta un miraggio. Impianto finanziato ma mai costruito

Piscina di Badia, chi l’ha vista? Nella gestione dell’impiantistica sportiva di questi anni, c’è anche il faldone dedicato all’impianto natatorio mai realizzato nella zona di Grioli. Eppure a giugno del 2022, ormai quasi due anni fa il Comune aveva vinto la battaglia legale davanti al Consiglio di Stato contro le coop. Un lungo contenzioso al termine del quale il giudice aveva permesso di incassare la polizza fideiussoria da 3,1 milioni di euro a garanzia proprio della mancata costruzione dell’impianto sportivo a Grioli. La piscina, ricordiamolo, era tra le opere di urbanizzazione a carico del consorzio Nuova Badia, che ha realizzato il megapeep da 300 appartamenti. Il consorzio è fallito a causa di un’altra vicenda assurda, quella delle case vendute a prezzi più alti rispetto alla convenzione. Si pensava che la sentenza del Consiglio di Stato determinasse la fine di un tormentone, quello della piscina incompiuta, che andava avanti già da un po’. E invece no. Dopo due anni siamo ancora nel pieno dello svolgimento. Anche perché i 3,1 milioni di euro incassati probabilmente da soli non saranno più sufficienti per realizzare una vasca olimpionica, così come prevedeva il primo progetto sul quale l’amministrazione aveva dato il via all’intervento di edificazione da parte delle cooperative. E del resto, due anni fa, anche il sindaco Fallani, aveva ipotizzato si dovesse spendere di più, salvo poi arrivare alla fine di questi anni senza dare corso all’annuncio fatto subito dopo la sentenza del CdS: "Ho già messo in campo – aveva detto – la riunione con i tecnici, con ogni probabilità ci vorranno più risorse, dovremo aggiornare il progetto, fare la gara, l’affidamento e i lavori, ci vorrà tempo, ma una pietra fondamentale ieri è stata posta per una nuova piscina a Scandicci". Nella sua difesa il Consorzio delle cooperative aveva contestato, fra l’altro, all’Amministrazione comunale l’impossibilità di realizzare l’opera per tutta una serie di normative sopravvenite ma anche per l’insostenibilità economica dell’intervento a causa dei costi per la messa in sicurezza idraulica. A due anni da quella sentenza, della piscina, ma anche solo di un progetto per quella piscina non si è vista neanche l’ombra. L’unico impianto presente è quello delle Bagnese, insufficiente per le necessità sportive, ma anche e soprattutto per l’uso estivo della cittadinanza che resta a Scandicci perché non può permettersi vacanze.