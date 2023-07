Badia a Settimo, nuove regole Stop agli scooter sulla passerella

Basta scooter e motorini sulla passerella di Badia a Settimo. La città metropolitana ha emesso un’ordinanza per istituire il divieto di transito per tutti i veicoli a motore. Ovviamente chiunque violi il divieto di transito sarà sanzionato ai sensi delle normative sul codice della strada. Il servizio Protezione civile di Metrocittà provvederà all’installazione e manutenzione della necessaria segnaletica. La tentazione di utilizzare la passerella pedociclabile che collega Badia a Settimo con la stazione di San Donnino come un vero e proprio ponte per le due ruote c’è stata fin dal primo momento.

Ma in tanti hanno cominciato ad approfittare della passerella, quando con un gesto di civiltà sono state abbattute le barriere architettoniche permettendo il passaggio alle hand bike. Il maggiore spazio aperto tra le transenne ha invogliato diversi incivili che hanno cominciato a usare il passaggio sull’Arno come un vero e proprio ponte.

In questi ultimi mesi sono state tantissime le segnalazioni arrivate alla città metropolitana sul fatto che il transito dei motorini era diventato eccessivo. E così la battaglia contro le invasioni a motore è cominciata con un primo colpo ben assestato: il divieto di transito. Toccherà ora alla polizia municipale di Scandicci far rispettare il divieto, ma non è escluso che vengano installati sistemi passivi per inchiodare gli indisciplinati alle loro responsabilità. Perché stante la necessità di un nuovo ponte sull’Arno, non si può auto regolarsi utilizzando uno spazio pedonale per passare da una sponda all’altra.