Badia a Settimo, lavori in corso. Si mette mano a piazza Cecchi

Badia a Settimo, lavori in corso in piazza Checchi. Il cantiere è finalmente ‘invaso’ dopo tanta attesa dagli operai che che porteranno alla realizzazione di una nuova strada dietro il Centro civico Ofelia Mangini (dove c’è il museo del Gamps), a collegare la piazza (ex Vittorio Veneto) con via della Nave. "L’intervento è stato progettato dopo un confronto con i cittadini della zona – ha detto il vicesindaco, Andrea Giorgi (foto) – oltre a completare l’assetto della piazza, riqualificata nella sua prima parte sei anni fa, l’intervento fissato dal progetto è particolarmente importante anche perché la nuova strada, la pista ciclabile e i marciapiedi creeranno un nuovo collegamento tra il nucleo storico e via della Nave, il cui utilizzo è aumentato considerevolmente con la passerella sull’Arno che unisce Badia a San Donnino, alla sua stazione e ai percorsi per ciclisti e pedoni verso le Cascine o verso i Renai".

Tutte queste opere, assieme alla Ciclopiana e alla Ciclopista, daranno vita ad un assetto della zona profondamente riqualificato e migliorato sia dal punto di vista della qualità della vita dei cittadini che della sostenibilità ambientale. In quest fase dei lavori il cantiere è interessato dalle opere di urbanizzazione del parcheggio, ovvero le fognature e l’impianto di illuminazione. I lavori sono stati aggiudicati dall’Amministrazione all’impresa Scaviter di Vinci; il costo finale dell’intervento è di 455 mila euro. La fine dei lavori è fissata per la prossima primavera. Con la nuova viabilità si migliora anche l’accesso sia al centro civico Ofelia Mangini, sia alla piazza che alla Badia di Settimo.