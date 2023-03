Badante violentò l’anziana, condannata a 9 anni

FIRENZE

Al termine del primo giorno di lavoro della badante, l’anziana di 92 anni da lei accudita, chiamò la figlia per raccontare una cosa che, nonostante l’imbarazzo, non riusciva a tenersi per sé.

La donna che aveva preso servizio, mentre la lavava, si sarebbe come trasformata.

L’avrebbe tenuta ferma e, per "toglierle il diavolo", così avrebbe detto, avrebbe approfittato di lei, immobilizzata, con le mani e con la bocca.

Da quel racconto intimorito alla figlia, ripetuto poi agli inquirenti, è nato un processo con un’accusa pesantissima: violenza sessuale aggravata dalle condizioni di inferiorità fisica dell’anziana, malata e quasi inferma.

E questo processo, a carico della badante - una 37enne di origine moldave, si è concluso ieri.

Con una maxi condanna del tribunale collegiale (giudici Mazzeo, Grandinetti, Zucconi): nove anni di reclusione e all’espulsione dall’Italia dopo aver scontato la pena.

La 37enne dovrà inoltre versare un risarcimento di 25.000 euro, stabilito in via equitativa dai giudici, alla pensionata, 93 anni, costituitasi parte civile con l’avvocato Serena Borghigiani.

La vicenda risale all’1 novembre 2021, primo giorno di servizio. Erano stati i figli a decidere di affiancare alla madre, ancora lucida ma con problemi di deambulazione, una badante.

E, su indicazione di un’associazione, cui si erano rivolti per cercare la figura professionale, avevano scelto e assunto con regolare contratto la donna moldava. Quel giorno, però, la badante si trovò da sola in casa con la pensionata. Avrebbe prima immobilizzato sul letto l’anziana dicendole che doveva "toglierle il diavolo". Poi l’avrebbe violentata. La sera, la pensionata si confidò con i figli e partì la denuncia. La badante fu immediatamente licenziata. L’imputata, dopo essere stata sentita in incidente probatorio, non ha mai assistito al processo. Anche ieri, prima dell’inizio della requisitoria del pm Alessandro Piscitelli, era in programma il suo esame di fronte al collegio ma non si è presentata. Fra 90 giorni le motivazioni.

ste.bro.