Baci spaziali, estate, e cifre fortunate

di Roberto

Fancelli

In questo mese di luglio in cui diversi pianeti in congiunzione stretta fra loro saranno pronti a

scambiarsi i cosiddetti baci spaziali, la Luna che danzerà con Giove ( martedì 11 ), Giove

che si scambierà un bacio con Venere ( giovedì 20 ) e infine Venere che salutata la Luna si

dirigerà verso Mercurio (giovedì 27 ), si svolgerà a Firenze, in Piazza Santissima

Annunziata, il Musart Festival e come da tradizione sarà Roberto Bolle con il suo Gala di

Danza ad aprire la kermesse dell’estate fiorentina. Molti gli appuntamenti tra spettacoli,

esposizioni, proiezioni, concerti e visite a luoghi d’arte. Sul palco principale si succederanno grandi artisti, dal duo Venditti - De Gregori al violino di David Garrett, da Paolo Conte a Marco Masini, da Madame a Stewart Copeland, senza dimenticare l’eleganzissima Drusilla

Foer. Chiusura con il concerto all’alba di mercoledì 26 alle ore 4,45 del pianista Simone

Graziano nel Cortile degli Uomini dell’Istituto degli Innocenti.

Numeri da per tre estrazioni: 45- 25 - 17.

L’oroscopo : Ariete 3 18 , Toro 36 73, Gemelli 11 20, Cancro 5 62, Leone 13 23, Vergine 14 51, Bilancia 46 48 , Scorpione 73 81, Sagittario 19 38, Capricorno 24 83, Acquario 36 38, Pesci 35 70 .

I numeri di Chiara: Terno d’oro 25 49 69 da giocare a Bari e tutte le ruote

Terni dei nomi di persona: Alessia 3 24 48, Camilla 60 12 15, Carmela 26 8 34, Enrica 32 5 37, Federica 42 5 48, Francesca 15 65 14, Letizia 67

82 85, Alessio 26 8 34, Camillo 29 11 40, Carmelo 31 4 35, ELIA 18 9 27, Enrico 37 10 47 , Federico 47 11 58, Fortunato 16 14 69.

L’aforisma della settimana scelto da Mario. "Nell’amore come nell’arte la costanza è tutto. Non so se esistono il colpo di fulmine, o l’intuizione soprannaturale. So che

esistono la tenuta, la coerenza, la serietà, la durata". ( Ennio Morricone) 81 - 2 - 45.