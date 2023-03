Bach e Mendelssohn per la bacchetta di Litton

di Giovanni Ballerini

Generazioni ed esperienze a confronto nella nuova produzione dell’Orchestra della Toscana che vede salire sul podio, per la prima volta nel cartellone della stagione concertistica (dopo l’esperienza dello scorso luglio al festival Incontri in Terra di Siena), il newyorkese Andrew Litton, che stasera alle 21 al Teatro Verdi di Pisa e domani alla stessa ora al Teatro Verdi di Firenze, avrà al suo fianco, come solista, il pianista Alessandro Taverna in un programma che vede in primo piano il Concerto n.1 per pianoforte di Johannes Brahms. Una partitura dalla genesi tormentata: concepita inizialmente come sinfonia, trasformata poi in una sonata per due pianoforti; infine, dopo molteplici altre riscritture, ripensata come concerto per pianoforte. In questo concerto ricco di significati, la grandiosità dell’impianto e l’impegno costruttivo svelano un giovane Brahms impegnato e consapevole nella sua sperimentazione.

Al solo Litton, direttore di lungo corso, che si trova a suo agio nei repertori più diversi, dall’opera al sinfonico, dal jazz alla danza, spetta la responsabilità di eseguire la Sinfonia n.5 di Mendelssohn, che il compositore non amava molto, tanto da definirlo: "quello tra i miei pezzi che brucerei più volentieri".

La sinfonia è nota come ‘Riforma’ poiché fu scritta per celebrare il terzo centenario della nascita del Protestantesimo, a cui Mendelssohn si convertì aggiungendo al suo il nome Bartholdy, per distinguersi dalla parte della famiglia rimasta di fede ebraica.

Litton è una vera e propria autorità negli Stati Uniti: attualmente è direttore del New York City Ballet, ha all’attivo oltre 130 registrazioni discografiche, che hanno ottenuto tra gli altri l’America’s Grammy Award e il France’s Diapason d’Or. Per non parlare dei concerti, opere e balletti diretti e del lavoro da direttore principale alla Bournemouth Symphony Orchestra e poi alla Dallas Symphony Orchestra.

Inizia ad avere una bella popolarità anche il pianista veneziano Alessandro Taverna, che sta per compiere 40 anni e ha cominciato a farsi un nome dal 2009, dopo l’affermazione al Concorso di Leeds. Oggi è uno dei pianisti più apprezzati sulle scene mondiali.