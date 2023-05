Bacci in scena alla Pergola Rivive la lezione di Checov

Si dice che i classici vivano senza tempo e ‘Il giardino dei ciliegi’ è un grande classico. Dopo l’esperienza con il Teatro nazionale di Cluj-Napoca, in Romania, Roberto Bacci torna a dirigere il capolavoro di Anton Cechov. Il nuovo allestimento de Il giardino dei ciliegi, in prima nazionale, debutta al Teatro della Pergola il 23 maggio (ore 21) e per immergersi appieno nell’allestimento di questo Giardino, è richiesto al pubblico di vestirsi di bianco o di indossare almeno un elemento di colore bianco.

Lo spettacolo andrà in replica fino al 28 maggio (ore 21, giovedì ore 19 e domenica ore 16). La macchina semplicissima del racconto mostra un mondo che scompare, una generazione e un’economia che avanzano travolgendo tutto. Il giardino che viene reciso e travolto da quel progresso inesorabile, diventa una riflessione necessaria sull’essere presenti o, meglio, sul senso della eredità che lasceremo. "Cechov desiderava che il suo Giardino diventasse una commedia brillante e certamente il suo testo ne possiede la natura. Tuttavia, se non ci lasciamo abbagliare dalla sua leggerezza o dalla comicità che a volte ci fa sorridere, ‘Il Giardino dei Ciliegi’ è anche uno strumento per e da meditare. Anche per questo è un capolavoro nella storia del teatro occidentale" dice Bacci nelle note di regia.

E aggiunge: "Quando raggiungiamo la cima di questa montagna che è il nostro Giardino, chi troviamo ad attenderci è soltanto noi stessi con le domande che forse avevamo dimenticato giù, all’inizio della scalata. Ma tra tutte quelle domande una soltanto ci ha risvegliato anche al nostro mestiere nel teatro: ‘E voi, che cosa cercate?’". In scena i giovani attori del Teatro della Toscana - Maddalena Amorini, Davide Arena, Maria Casamonti, Davide Diamanti, Ghennadi Gidari, Annalisa Limardi, Alberto Macherelli Bianchini, Claudia Ludovica Marino, Luca Pedron, Marco Santi, Nadia Saragoni, Sebastiano Spada, Emanuele Taddei - si muovono in uno spazio non tradizionale pieno di petali bianchi, immaginato dallo stesso Bacci cercando di proporre allo spettatore una percezione che circondi da tre lati l’azione, senza prevedere entrate e uscite dalle quinte. Così, mentre il tema della vicenda principale prende vita, i personaggi che momentaneamente non vi sono impegnati restano comunque presenti. "Il teatro si impara a farlo sulla scena e, più l’impresa è rischiosa, più la qualità dei giovani attori è richiamata a crescere" si legge ancora nelle note di regia. "Cechov è forse l’autore più adatto a verificare questa crescita, per la complessità dell’opera, la qualità dei personaggi a cui dare vita".