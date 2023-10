Baby pusher con le dosi in tasca. Vede la gazzella e getta la droga ma non riesce a evitare l’arresto

I carabinieri della stazione di Campo di Marte, con il supporto della Sio del 6° Battaglione Toscana, hanno arrestato in flagranza di reato un tunisino di 18 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, sottoposto ad un controllo in viale dei Mille, alla vista dei carabinieri ha cercato di disfarsi di circa 66 grammi di hashish e di 21 dosi termosaldate di cocaina per un peso complessivo di circa 17 grammi, lanciandoli sotto un’auto in sosta. All’esito della direttissima di ieri, all’uomo è stato prescritto il divieto di dimora in provincia.