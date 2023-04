Baby gang vuole il ’pizzo’ Berretto e occhiali da sole

Minorenni vittime di minorenni irresponsabili. E un leit motiv ricorrente, va avanti così da da tempo. Non solo qui, ma anche qui. Problema sociale autentico. Una piaga.

Episodi e situazioni ricorrenti tratteggiano una realtà profondamente diversa – e più grave – delle ‘ragazzate’ dei tempi che furono. Altro che ragazzi della via Pal e la lotta tra due gruppi per il predominio su un terreno libero per i giochi. Ci sono nuove leve, nuove generazioni che purtroppo hanno sviluppato presto l’attitudine a provocare, prevaricare, delinquere. Provengono per lo più da contesti sociali difficili, ma non solo.

Ancora un’aggressione di un gruppo – l’episodio è della metà pomeriggio d domenica – nei confronti di quattro 14enni in piazzale Caduti dell’Egeo a ridosso del Mugnone, vicino al Giardino della Fortezza.

I quattro sono stati avvicinati e rapidamente accerchiati da una banda "di coetanei": così sono stati descritti poi alla polizia insieme ad altri particolari.

Agenti delle Volanti sono arrivati poco dopo i fatti, richiamati in piazzale Caduti dell’Egeo da uno o più passanti che hanno visto una mezza zuffa, una situazione, se non di pericolo in senso stretto, certamente da stroncare. Sul posto anche il 118, ma non c’è stato bisogno di interventi medici in senso proprio, più di un supporto psicologico in attesa di quello che avranno saputo dare i genitori dei ragazzi messi in mezzo.

Atteggiamento sbruffone, spavaldo e intimidatorio, i bulli hanno cercato di ‘rimediare la giornata’ con qualcosa da sottrarre ai ragazzini presi di mira.

Ci sono riusciti, in parte: alla fine i 4, uno di loro in particolare, sono stati alleggeriti di un cappellino e di un paio di occhiali da sole; tanto è bastato a soddisfare il loro ego, l’Io prepotente che regola troppo le vite di troppi minori dalle attitudini pseudodelinquanziali. Tesi a rimarcare il territorio, o la loro ‘superiorità’.

E’ arrivato anche il 118, ma i ragazzi, pur scossi, non hanno avuto bisogno di cure mediche. La Polizia li ha invitati a presentarsi in Questura, insieme ai genitori, per sporgere denuncia. Non solo e non tanto per il fatto in sé, per avere giustizia.

Ma come lezione di educazione civica: ribadire l’importanza della legalità. E del diritto a reagire, nei modi urbani, a qualsiasi sopraffazione o tentativo di sopraffazione.

Avviata subito una serie di accertamenti per tentare di identificare l’ennesimo gruppo-banda in cui ognuno degli appartenenti si muove all’unisono poiché trae forza – la forza della prepotenza – dall’inquadramento nel branco.

E continuano le indagini su altri episodi denunciati da genitori sempre più avviliti che, minorenni di mezzo o meno, reclamano una giustizia che sia soprattutto educativa.

