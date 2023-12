Baby gang usa spray al peperoncino e ruba un monopattino a un uomo. Sul posto intervengono 118 e polizia

Un gruppetto di giovani, di origine nordafricana, ha accerchiato un uomo 32enne bangladese, spruzzandogli contro dello spray al peperoncino e rubandogli il monopattino elettrico. È successo giovedì pomeriggio alle 16, in piazza San Lorenzo, in pieno centro di Firenze. Nessuno ha visto niente, nonostante l’orario di punta.

L’uomo è rimasto senza difesa mentre il gruppetto si allontanava con il suo monopattino elettrico. Sul posto, in piazza San Lorenzo, è intervenuto anche il 118. Indagini in corso da parte della polizia.

Ennesimo episodio di violenza che porta la firma di una cosiddetta baby gang. Qualche giorno fa un quartetto di giovani ha colpito un rider (28enne pachistano) con un pugno per poi portargli via la bicicletta (valore 600 euro). Poco prima un 24enne era stato avvicinato in via Fantoni da un trio: i ragazzi dopo avergli chiesto una sigaretta lo hanno colpito con un pugno e strappato la collanina.