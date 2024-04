Baby gang, segnali di flessione. Nei primi tre mesi reati in calo

FIRENZE

La polizia ha celebrato ieri il 172° anniversario dalla sua fondazione con una cerimonia alla Fortezza da Basso che si è conclusa con la premiazione di alcuni agenti che si sono contraddistinti negli anni. "Questa è stata la mia quarantesima Festa della polizia e l’ultima in servizio", sottolinea il questore Maurizio Auriemma che a dicembre andrà in pensione. Sulla base di una stima, elaborata su dati provvisori, il raffronto tra questo primo trimestre del 2024 e lo stesso periodo del 2023, fa emergere un’inversione di tendenza rispetto a quanto registrato lo scorso gennaio in merito all’analisi dell’andamento della criminalità nel capoluogo toscano tra il 2023 e il 2022. Nel 2023 il fenomeno delle baby gang aveva avuto una forte incidenza sull’andamento generale del crimine, portando (rispetto al 2022) ad un incremento di rapine e furti in strada, rispettivamente del 56% e del 24%.

Solo nel 2023, infatti, in tutta la provincia è stato denunciato o arrestato, in media, quasi un minore al giorno, proprio con l’accusa di furto o rapina. Secondo i dati, il fenomeno è in calo. "C’è una capacità di istituzioni, associazioni, tessuto imprenditoriale e residenziale di fare squadra. Stiamo lavorando insieme nella stessa direzione ma si può fare ancora di più. In un anno abbiamo recuperato 300 minori stranieri non accompagnati. Spesso arrivano a Firenze perché attrattiva ma occorre saper gestire l’integrazione. Serve una maggiore attenzione da parte di chi si occupa dei centri, bisogna accompagnare i ragazzi e aiutarli a studiare, a trovare un lavoro". Per il questore, la fotografia della criminalità sta cambiando come in tutte le altre città e, in particolare, a Firenze "emerge una sorta di aumentata disperazione sociale che porta tante persone a commettere reati". Il riferimento è al fenomeno dei furti e delle spaccate ad attività e ad abitazione che nella maggior parte dei casi finiscono con un magro bottino e un ingente danno per il cittadino.

Ma i numeri testimoniano l’impegno: 50mila persone identificate nel 2023. Da gennaio ad oggi sono 628 le persone denunciate (536 in stato di libertà e 92 in stato di arresto) dalle volanti per diversi reati contro la persona e droga. 3857 gli interventi per liti effettuati nel 2023 con una media di oltre 10 casi al giorni e per quanto riguarda la violenza domestica e lo stalking, nel 2024 il questore ha emesso in media 1 ammonimento ogni 3 giorni. Per tenere alta l’attenzione su questi temi è stato realizzato un video istituzionale. E al bimbo protagonista, figlio di una poliziotta, è stato consegnato un riconoscimento tenero e speciale.

Rossella Conte