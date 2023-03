Baby gang, l’incontro in questura "Importante denunciare ogni episodio"

FIRENZE

Il tema delle baby gang, è stato uno dei temi dell’incontro fra il questore, Maurizio Auriemma, e il senatore di Fratelli d’Italia, Paolo Marcheschi. Lo spunto del colloquio, anche i recenti episodi avvenuti nei pressi di alcuni scuole. Anche se il fenomeno delle “bande“ è ben presente in questura. "Basta chiamarli bulli – dichiara il Senatore Paolo Marcheschi -. Chi rapina soldi o un telefonino ad un compagno deve essere segnalato per condotte criminali. Il senso di impunità diffusa tra i minori fortifica le condotte violente e deresponsabilizza gli adulti a denunciare anche per paura di ritorsione verso i propri figli. Chi sa, deve denunciare e chi vede non deve voltarsi dall’altra parte. L’omertà è un atteggiamento mafioso che non deve imporsi nella nostra città. L’escalation di violenza e aggressività tra i giovani, ormai ha trasformato il bullismo in criminalità". Per questo, per fornire un’esatta dimensione del fenomeno, e per vincere su paura e omertà, sono importantissime le denunce.

"Il questore – continua Marcheschi - ha confermato che le segnalazioni, le chiamate e le denunce sono imprescindibili per poter intervenire tempestivamente ed aprire le indagini. Insieme abbiamo condiviso la necessità di diffondere quei principi di legalità anche tramite le scuole ai figli, ma anche ai genitori". Il senatore FdI ha sollecitato Auriemma ad intensificare le tante iniziative di polizia verso le zone più esposte ad altro genere di delinquenza, come: Cascine, Piazza Vittorio Veneto, Stazione, San Lorenzo dove dilagano spaccio e violenze. Ed ha inoltre proposto di installare nuove telecamere nei luoghi pubblici che ad oggi ne sono privi, come ad esempio i giardini del Campo di Marte ed in generale nel quartiere 2, "recentemente luogo di numerosi episodi di rapina ed aggressioni". Una sanzione per chi delinque, ha suggerito Marscheschi, sarebbe quella del daspo urbano, applicabile anche a chi “fa casino“ nei locali notturni. "I locali se gestiti in regolarità – conclude Marcheschi - che investono in telecamere, in personale addetto alla sicurezza dei nostri ragazzi possono essere presidi determinanti per limitare la mala movida che altrimenti si riversa nelle strade della città senza alcuni freni e controlli".