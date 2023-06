Baby gang, incubo a Novoli Due 13enni rapinati delle bici

di Rossella Conte

FIRENZE

Era in bici con un suo compagno di classe quando sono stati fermati, poco dopo le 17.30, da due ragazzini poco più grandi che gli hanno chiesto prima i soldi e poi, non soddisfatti della risposta ricevuta, li hanno perquisiti.

"Gli hanno chiesto di aprire le tasche dei pantaloni e del portafogli per verificare che non avessero effettivamente denaro, poi gli hanno portato via le biciclette" si sfoga uno dei papà di Novoli, il quartiere che nelle ultime due settimane è in ostaggio di una baby gang. L’ultimo episodio denunciato risale a sabato.

Vittime due ragazzi di 13 anni che erano con le loro due ruote al parco di San Donato quando sono stati aggrediti. "Uno dei due aveva in tasca anche un coltello – prosegue -, mio figlio e il suo amico si sono spaventati. Anche noi genitori, che abbiamo prontamente denunciato quanto avvenuto, siamo preoccupati: è assurdo che i nostri ragazzi non siano liberi di giocare di giorno all’interno di una delle poche aree verdi del quartiere". I due 13enni non sono le uniche vittime. Subito dopo, i due baby-ladri in sella alle bici appena rubate si sarebbero diretti verso altri due ragazzini ai quali avrebbero portato via le scarpe. Una situazione che proprio non va giù ai genitori i quali chiedono a gran voce maggiori controlli in un quartiere che negli ultimi anni è stato riqualificato grazie al centro commerciale San Donato, alle luci accese del Palazzo di Giustizia e dell’Università. Di casi negli ultimi giorni ce ne sono stati diversi tutti avvenuti tra il giardino delle Medaglie d’Oro, via di Novoli e il parco di San Donato.

"Due settimane fa mio figlio era con altri tre compagni in un fast food di via Baracca quando due ragazzini si sono avvicinati chiedendogli soldi. Mio figlio gli ha dato una moneta sperando di farli allontanare" racconta un altro papà. In realtà, i due li hanno seguiti all’uscita fino a fermarli in via di Novoli.

"Uno gli ha messo le mani attorno al collo chiedendogli insistentemente i soldi. Gli hanno detto: "Se non ce li dai saremo costretti a picchiarti e il mio amico picchia forte". Poi lo hanno immobilizzato e gli hanno tolto il borsello dalla mano". Sugli episodi stanno indagando i carabinieri. Intanto sui gruppi social del quartiere di Novoli e sulle chat di classe, i genitori lanciano un appello.

"Nel nostro quartiere c’è una baby gang di ragazzini che picchiano, derubano e minacciano i ragazzi più piccoli di loro – scrive una mamma -, dobbiamo andare dai carabinieri e denunciare. Più segnalazioni riceveranno e maggiori possibilità avranno di aiutarci".