"Baby gang, il problema è educativo"

"Non mi sono mai tirato indietro quando c’era da parlare con questi ragazzi. In un paio di occasioni l’ho anche fatto". Così l’assessore alla Polizia municipale, Yuna Kashi Zadeh, che è stato tra i fondatori del primo centro di accoglienza per minori difficili di Scandicci. E per molti anni educatore di ragazzi disagiati. Dunque il suo approccio alla questione “baby gang“ è necessariamente prima sociale. "Quando è possibile, cerco di dialogare – ha detto – di incontrare questi ragazzi, perché credo che in questi anni si sia rotto il patto educativo tra adulti e giovani. Ho parlato coi genitori di chi è stato rapinato, e sono rimasto colpito. Due settimane fa sono sceso in piazza della Resistenza, perché ho visto dalla finestra un gruppetto che si stava prendendo a cazzotti in faccia, dopo aver indossato guantoni da boxe. E quest’estate sono entrato dentro l’ex Alberti per parlare con alcuni minorenni che avevano cominciato a entrarvi per fare danneggiamenti".

Ma parlare serve quando prevale la voglia di delinquere? "Non possiamo perdere il senso di quello che stiamo facendo. Siamo una comunità educante, e insieme all’assessore Palomba dobbiamo cominciare tutti a pensare a un sistema non solo repressivo. Lo stiamo facendo: negli ultimi mesi con gli assistenti sociali, la polizia municipale e i carabinieri abbiamo fatto riunioni proprio per una gestione unitaria della questione".

I negozianti però si lamentano perché non sentono vicine le forze dell’ordine sul territorio. "Su questo non sono d’accordo. I controlli ci sono e saranno intensificati. Abbiamo lavorato molto per questo, a breve arriveranno quatto nuovi agenti che contribuiranno a un maggiore presidio del territorio".

E come si risolve? "Lentamente e con costanza – ha concluso Yuna Kashi Zadeh – umanamente siamo da un pezzo oltre il limite. Quando si minaccia una persona con delle forbici, o si rubano giubbotto e scarpe mandando a casa un coetaneo mezzo nudo e al freddo, è segno che non si ha la percezione di cosa determinino queste azioni. Perciò è necessario tornare a educare, consapevoli che sarà difficile recuperare il terreno perso in questi anni".