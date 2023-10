Baby gang col coltello 24enne rapinato alle Cascine

È stato aggredito con un coltello, puntato sul collo, e poi è stato buttato a terra. È quanto accaduto a un 24enne verso le 20 del 25 ottobre nella zona di piazza Paolo Uccello, vicino al ponte della tramvia che collega l’Isolotto alle Cascine. Il giovane sarebbe stato minacciato da una baby gang composta da tre giovani di origine straniera, che gli hanno anche sottratto l’iphone e cento euro. La polizia è riuscita prontamente ad arrestare tre ragazzi, di cui due minorenni, accusati di essere tra i responsabili di quanto avvenuto. È l’ennesimo caso di violenza che ha sullo sfondo il parco ella Cascine. Un’altra aggressione è avvenuta anche ai danni di una coppia inglese, che ha raccontato che mentre si trovava tra via Il Prato e via Curtatone sarebbe stata avvicinata da un uomo che l’ha minacciati con un coltello. La donna ha consegnato al malvivente 20 euro ma quest’ultimo, prima di scappare, le avrebbe strappato una catena in oro che portava al collo. Le indagini sono seguite dalla polizia.

Giovedì sera poi, nella stessa zona, in corso Italia, una donna di 60 anni ha riferito che intorno alle 22, poco dopo aver parcheggiato l’auto, sarebbe arrivato un uomo che ha cominciato a tirare colpi al finestrino. La sessantenne si è chiuso dentro la vettura finendo poi per dare del denaro - circa 20 euro - all’uomo perchè si allontanasse come poi è avvenuto. Indagini della polizia.

