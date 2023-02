Baby gang Aggressione al parco "Testate e calci anche a noi adulti"

di Carlo Casini

FIRENZE

Le baby gang colpiscono ancora, stavolta a Monticelli. E alzano pure il tiro: non hanno remore neanche ad aggredire gli adulti. A farne le spese, venerdì sera al parco del Boschetto, due uomini, uno ferito al naso con una testata, l’altro alla testa con una scarica di cazzotti. La colpa di uno dei due adulti era quella di aver invitato a modi più garbati la compagine che si stava comportando in maniera scalmanata, mentre quella dell’altro di essere intervenuto a sedare gli animi quando il primo stava venendo preso a calci dai mocciosi inferociti.

Tutto è iniziato poco dopo le 22,30, quando quest’ultimo, un artigiano cinquantenne del quartiere appena uscito da una cena in pizzeria, decide di fermarsi a scambiare due chiacchiere e fumare una sigaretta al parco del Boschetto. "Erano sette od otto, intorno ai 16 anni, di cui due ragazzine – racconta l’artigiano – Quando sono stati ripresi, invece di comportarsi in maniera più calma, hanno cominciato a deriderci".

I ragazzetti alzano sempre di più il tiro, fino a minacciare gli adulti di picchiarli e tagliare loro la gola. "Il più facinoroso del gruppo accennava a farsi avanti e, mentre altri ragazzini cercavano di dissuaderlo, urlava ‘non ho paura di nulla, io sono napoletano’, mentre i suoi amici ci dicevano di non fargli nulla perché aveva solo 16 anni".

Gli altri ragazzini paiono allontanarsi, mentre questo continua a sfidare i grandi. "Conosco solo di vista l’altra vittima – continua – è andata dal ragazzino per fargli una smusata, ma solamente a parole, senza intenzione aggressive, tanto che teneva le mani dietro la schiena; a chinarsi per parlargli perché il ragazzetto era più basso di lui e questo gli ha tirato a tutta forza una testata nel naso. Questo signore si è coperto il viso con le mani, gli usciva sangue e nonostante ciò l’adolescente continuava a prenderlo a calci. Quindi sono andato per fermarli, ma prima che potessi separarli sono sbucati dall’angolo tutti gli altri e mi sono saltati addosso e mi hanno preso a botte. Qualcuno ha urlato che stavano chiamando la Polizia, sono scappati, non potevo vedere dove perché mi hanno rotto gli occhiali, mi hanno detto che sono corsi verso via di Monticelli. Ne sono uscito con un taglio al naso, un occhio gonfio e un livido alla testa. All’altro invece hanno rotto il naso. Poi è arrivata la Polizia e l’ambulanza e ci hanno portati al pronto soccorso. Ancora non ho avuto il tempo di formalizzare la denuncia che farò non tanto per le ferite, ma perché non voglio che nel quartiere dove sono nato, cresciuto e vivo succedono episodi del genere, e non è il primo caso in zona".