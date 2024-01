’Babbo Bike’. La gara solidale

Invece della slitta, Babbo Natale nel Valdarno è arrivato a bordo di una bici. Anzi, di trecento biciclette, tante quanti sono stati i partecipanti all’edizione del dicembre 2023 di "Babbo Bike", ossia il Memorial Mauro Deloni, raduno non competitivo di Mtb e di E-Mtb sulle colline di Reggello.

È stata un’occasione di solidarietà: sfidando il freddo, gli atleti hanno percorso venticinque o trentacinque chilometri in due percorsi suggestivi con lo scopo di raccogliere fondi da donare a due associazioni del territorio.

Ora il loro pacco regalo è arrivato a destinazione: deiquattromila euro raccolti, metà sono andati alla Croce Azzurra di Reggello, l’altra metà è stata devoluta al Calcit Valdarno Fiorentino.

A quest’ultima, il presidente di "Babbo Bike" Orlando Insardà ha consegnato un assegno circolare affidandolo nelle mani di Mario Bonaccini il quale ha rivolto parole di ringraziamento per gli organizzatori di Reggello, complimentandosi con loro per l’ottima riuscita della manifestazione e il prezioso dono devoluto a due associazioni che si impegnano per il bene del territorio.

M.P.