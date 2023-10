Azzeramento contributi per gli affitti dal Governo. Ci penserà il Comune a coprire il taglio

Se il Governo ha azzerato le risorse del fondo affitti, il Comune fruga nelle proprie tasche per dare un contributo a chi fatica ogni mese a pagare il canone dell’appartamento in cui vive. "La scelta statale – attacca il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini - mina il diritto alla casa, senza promuovere politiche per lo sviluppo.

Troviamo noi fondi con cui garantire alle famiglie un contributo per l’affitto, dopo la cancellazione dalla legge di bilancio del contributo statale".

Dalle casse comunalisaranno messi a disposizione 50 mila euro, che si aggiungono ai 20 mila euro solitamente stanziati dallo stesso Comune in aggiunta a quanto arrivava dallo Stato e che ora, appunto, non arriverà più. Sommando anche i 10 mila euro finanziati dalla Regione, quest’anno i cittadini di Bagno a Ripoli potranno accedere a un fondo affitti da 80 mila euro, molto meno rispetto ai 144 mila che erano stati stanziati nel 2022 dal Governo per sostenere economicamente i nuclei familiari meno abbienti. Ne avevano usufruito 142 famiglie. Quest’anno, verranno erogate cifre minori procapite. "Il nostro Comune ha la possibilità di mettere una pezza alla scure del governo e continuare a garantire un supporto ai nuclei familiari in difficoltà, finché possibile – dice Casini -. Ma non tutte le amministrazioni saranno nella stessa condizione. In molti non potranno fronteggiare l’emergenza abitativa".

Manuela Plastina